I commenti del dopo voto alle elezioni comunali sono al centro di alcuni interventi delle forze politiche locali. Soddisfazione da parte del segretario provinciale del Pd Silvio Bisotti che sottolinea l’affermazione di liste di centrosinistra, in particolare quella di Borgonovo guidata da Monica Patelli. Dal canto suo il consigliere regionale della Lega Matteo Rancan guarda ai numeri: su otto candidati sindaci, cinque sono riconducibili al centrodestra contro tre del centrosinistra.

“In un quadro nazionale più che positivo, che premia nelle grandi Città il centrosinistra ed il Partito Democratico decretando un arretramento delle forze sovraniste ed in particolare la Lega – afferma Bisotti -, alcuni chiari elementi di soddisfazione si sono consolidati anche per la nostra provincia, tenendo conto delle maggioranze di partenza. Il Pd, attraverso alcuni suoi rappresentanti, ha infatti sostenuto liste civiche che sono risultate vincenti grazie alla concretezza e all’efficacia delle proposte e dei relativi candidati sindaci. Tantissimi complimenti quindi a Monica Patelli a Borgonovo che con la sua lista ha superato il Sindaco uscente Pietro Mazzocchi sostenuto dalle destre; a Marica Toma a Cadeo premiata anche grazie al buon governo del precedente mandato. Un positivo riconoscimento anche a Maurizio Cigalini ad Agazzano che ha impedito che il Comune passasse nelle mani del candidato delle forze sovraniste. Ma una parola di sincero ringraziamento va anche ai candidati e alle liste di area riformista che partendo da ruoli di minoranza sono risulte soccombenti pur impegnandosi generosamente”.

Foto 2 di 2



RANCAN (LEGA ER): “A PIACENZA IL CENTRODESTRA VINCE 5 A 3: PRONTI A GOVERNARE E A PRENDERCI LA REGIONE” – “Il risultato di questa tornata elettorale parla chiaro: a Piacenza è finita 5-3 per il centrodestra. Questo significa che la Lega ed il centrodestra unito si confermano una forza di governo capace, credibile e che fa il bene dei cittadini, che altrimenti nelle urne si sarebbero espressi diversamente”. Così il capogruppo piacentino della Lega Er, Matteo Rancan, commenta l’esito del voto nella sua provincia. “I cittadini ci hanno dato la loro fiducia e noi siamo pronti a lavorare e a fare il meglio per il nostro territorio, come del resto facciamo da sempre. Certo, un 5-3 è un risultato che non solo ci riempie di soddisfazione e orgoglio ma ci dà anche la consapevolezza che proprio da qui, da Piacenza, riparte la corsa della Lega e del centrodestra per la conquista dell’intera regione Emilia-Romagna” sottolinea.

“Da queste elezioni amministrative è emerso ancora una volta un insegnamento: i cittadini sono più concreti e hanno più buon senso di certa politica: loro chiedono programmi seri, soluzioni ai loro problemi e non polemiche sterili, di mera matrice ideologica, e lontane dai problemi reali del quotidiano” aggiunge Rancan, che poi commenta il risultato ottenuto dal centrodestra nel suo comune, Cortemaggiore: “Anche qui celebriamo una vittoria e un risultato importante, dal quale è emerso che a vincere sono le persone perbene e capaci, che sono più forti delle polemiche che tendono a deridere i candidati degli altri schieramenti, più forti delle vignette che più che sarcastiche hanno dimostrato di essere di pessimo gusto. Anche a Cortemaggiore – conclude il capogruppo piacentino – siamo pronti a fare la nostra parte, e, come sempre, la Lega sarà al fianco di tutti gli amministratori: sicuramente lavoreremo insieme per il bene di tutti i nostri cittadini, che si meritano un governo del territorio serio, concreto e capace”.

Calvano: “un successo straordinario per il Pd e il centrosinistra” – “Lo scrutinio di questa tornata di Elezioni Amministrative prosegue ma si profila un successo straordinario per il Partito Democratico e il centrosinistra, in Emilia-Romagna e in tutto il Paese”. E’ il commento del segretario regionale del Pd dell’Emilia-Romagna, Paolo Calvano: “La larga affermazione di Matteo Lepore a Bologna, quella altrettanto importante di Michele De Pascale a Ravenna, il netto vantaggio di Jamil Sadegholvaad a Rimini, che potrebbe tradursi in una vittoria già al primo turno, sono risultati importantissimi ottenuti grazie al prezioso lavoro che i candidati, i livelli locali del Pd e le altre forze delle coalizioni di centrosinistra hanno saputo svolgere. Lo stesso lavoro che ci ha portato ad essere davanti ai nostri avversari praticamente in tutti i Comuni sopra i quindicimila abitanti con la netta affermazione di Cesenatico e diversi ballottaggi nei quali possiamo aspirare alla vittoria tra due settimane.

Anche i risultati a livello nazionale ci restituiscono il quadro di Pd in salute, unito, capace aggregare il centrosinistra e di battere una destra sempre più divisa e in confusione. Voglio complimentarmi e ringraziare tutte le nostre candidate e candidati, i segretari provinciali del Pd, i volontari, gli attivisti e tutti coloro i quali ci hanno consentito di ottenere questo risultato che sa di trionfo”.