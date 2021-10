Borgonovo cambia: Monica Patelli sindaco con il 46%. “Il paese ha capito il nostro progetto”

A Borgonovo si è materializzato nell’arco del pomeriggio un risultato inatteso, la candidata della civica di centrosinistra Monica Patelli ha vinto sul sindaco uscente Pietro Mazzocchi e sulla terza lista di Guido Guasconi. Secondo i dati ufficiali con tutti e sette i seggi scrutinati, la Patelli ha raccolto il 46,16 %, il sindaco uscente Pietro Mazzocchi si è fermato al 41,41, mentre Guido Guasconi è al 12,43 %. (I RISULTATI DI BORGONOVO)

“Dedico questa vittoria ai borgonovesi – afferma a caldo Monica Patelli, prima sindaco donna del comune della Val Tidone – che hanno colto il nostro progetto, mi sento di ringraziare di cuore alla mia famiglia, ma un grazie davvero va al mio paese che ha compreso l’alternativa, ci ha creduto e l’ha sostenuta. E poi grazie a tutta la squadra che mi ha aiutato. Vogliamo continuare il percorso di ascolto e di confronto coi borgonovesi e con le frazioni”.

“Sono contento dei miei cinque anni – il commento di Pietro Mazzocchi che si è congratulato personalmente con il nuovo sindaco Patelli (foto sotto) -, sono convinto di aver lavorato bene con la mia squadra e penso di aver fatto il possibile. Sono stati anni molto difficili e molto tormentati dal punto di vista economico e, negli ultimi due anni, per l’emergenza Covid. Ovviamente siamo delusi, quando si corre lo si fa per vincere; ringrazio i borgonovesi che mi hanno sostenuto, lascio un Comune in condizioni migliori rispetto a cinque anni fa”.