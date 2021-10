Bra Day, a palazzo Gotico sfila il coraggio delle donne operate al seno

Bra Day, sfila il coraggio delle donne operate al seno. L’iniziativa, promossa dall’associazione Armonia Onlus in collaborazione con Martino Midali, si terrà domani pomeriggio, giovedì 21 ottobre alle 17 e 30, nel salone monumentale di palazzo Gotico a Piacenza.

Bra Day è un’iniziativa che ha l’obiettivo di divulgare informazioni corrette e complete sulla ricostruzione del seno, per offrire alle donne, operate dopo un tumore, la piena conoscenza riguardo lo sviluppo delle tecniche di chirurgia ricostruttiva. Una donna informata è una donna consapevole delle proprie scelte: con questi propositi viene organizzato questo evento internazionale, di livello internazionale e organizzato in più di dieci Paesi. Martino Midali importante stilista milanese, da sempre è molto vicino alle donne e a tutte le problematiche legate all’universo femminile ed anche quest’anno ha deciso di partecipare, con la sfilata della collezione invernale a palazzo Gotico. A sfilare saranno donne che hanno vissuto questa esperienza di vita non facile.