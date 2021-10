Buoni spesa per la Caritas dall’Ordine di Malta

In risposta alla povertà che coinvolge sempre più famiglie del territorio piacentino, come già avvenuto nei mesi precedenti, la Delegazione per l’Emilia Occidentale del Sovrano Militare Ordine di Malta – rappresentata sul territorio da Alberico Nicelli – ha effettuato in onore del Beato Gerardo Sasso fondatore dei Cavalieri una nuova e significativa donazione di buoni spesa. La consegna alla Caritas Diocesana di Piacenza Bobbio è avvenuta presso la sede di Via Giordani a Piacenza.

Tale gesto è espressione, come ha sottolineato nell’occasione il Direttore della Caritas Diocesana Diacono Mario Idda, di un “legame stabile e continuativo tra la Caritas ed il Sovrano Militare Ordine di Malta” e della loro “attenzione nei confronti delle tante famiglie in situazione di povertà”.