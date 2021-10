Cade dalla mountain bike a Gazzola, 51enne all’ospedale

Nella mattina di sabato 16 ottobre i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti nel comune di Gazzola, sul primo appennino piacentino, per un uomo caduto dalla propria mountain bike. L’uomo un cinquantunenne residente in provincia di Pavia, era in sella alla propria bicicletta nel bosco di Gazzola quando, a causa di un guasto meccanico, è caduto urtando violentemente una spalla sul terreno.

I compagni di escursione hanno così attivato i soccorsi: sul posto è arrivata una squadra della Stazione piacentina del SAER che, insieme ai volontari dell’Assistenza Pubblica di Travo, hanno sedato, stabilizzato e trasportato l’uomo fino alla strada carrozzabile, dove è quindi stato affidato all’ambulanza e quindi inviato all’Ospedale di Piacenza.