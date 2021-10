Calypso, aperte le iscrizioni al corso per istruttori di attività natatorie

Si svolgerà a Piacenza nel mese di novembre un corso per istruttori di attività natatorie di base indetto dalla Fipsas ed organizzato dalla scuola nuoto federale Calypso.

Per accedere al corso occorrerà aver compiuto 16 anni e superare la prova di ammissione che consiste nel dimostrare di aver una buona padronanza di almeno tre nuotate ed evidenziare un buon livello di acquaticità e subacquaticità. Il corso prevede una durata di 30 ore di formazione oltre a 30 ore di tirocinio, al termine bisognerà superare un esame scritto. La formazione prevede lezioni di tecnica e didattica del nuoto, elementi di base del nuoto pinnato e di attività subacquee, metodologia dell’insegnamento. Le lezioni si terranno on line, in aula ed in piscina.

Per iscriversi è possibile telefonare al n 3394876541 o scrivere all’indirizzo mail calypso.pc@libero.it entro venerdi 29 ottobre.