Camion perde gasolio, chiusa a scopo precauzionale la tangenziale sud

Mezzo pesante perde gasolio, nella serata di mercoledì 6 ottobre è stata chiusa a scopo precauzionale la tangenziale sud di Piacenza. Lo stop alle auto si è reso necessario per consentire ai mezzi di pulizia di operare e il ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale. Il tratto interdetto è quello compreso da Piacenza Sud sino alla rotonda di strada della Galleana.

La Centrale Operativa dei carabinieri, unitamente a Polizia locale di Piacenza, ha attivato il servizio pulizia sicurezza ambiente nonché gli organi competenti della Provincia di Piacenza, in quanto un mezzo pesante, non individuato, a causa di un’avaria, ha perso molto gasolio da Piacenza, in località Le Mose, lungo la Tangenziale Sud, sino alla strada provinciale 11.

Sono state dislocate le pattuglie negli snodi stradali per scongiurare, anche con segnali luminosi, eventuali sinistri per le condizioni scivolose del manto stradale. Impiegati i mezzi di Questura, Polizia Stradale e Vigili del fuoco, le pattuglie dell’Arma e Polizia Locale.