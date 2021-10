Camminata ecumenica per le vie della città, l’iniziativa tra fede e riflessione sul presente

La Diocesi di Piacenza-Bobbio, con la Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona, la Chiesa Ortodossa Romena e la Chiesa Ortodossa Macedone di Piacenza organizza una camminata per le vie della città.

L’appuntamento è per domenica 3 ottobre (ritrovo ore 15:45) presso la Chiesa Metodista di via San Giuliano, a Piacenza. Dà lì si partirà alla volta della Basilica di San Francesco per raggiungere infine il campo di Via San Sepolcro (o la Chiesa Ortodossa macedone di Via San Bartolomeo, in caso di pioggia) per la festa conclusiva, prevista dalle 17:00 circa.

“Viviamo un cambiamento d’epoca – si legge in una nota diffusa dalla diocesi -. Siamo invitati dai segni dei tempi a riprendere coraggiosamente il cammino, lasciandoci alle spalle una normalità con elementi contraddittori e insostenibili, per ricercare un diverso modo di essere, animato da amore per la terra e per le creature che la abitano. Con tale transizione diamo espressione alla cura per la casa comune e corrispondiamo così all’immagine del Dio che, come un Padre, si prende cura si tutti. Animati da questo spirito, le Chiese cattolica, metodista ed ortodossa, propongono una “Camminata per le vie della città”. Un momento di festa, riflessione e sensibilizzazione alla custodia del creato, per camminare insieme verso una vita nuova”.

NOMINE NEL CLERO – Con atto vescovile del 29 settembre 2021, don Ferdinando Cherubin, parroco di Rezzoaglio (GE), è stato nominato Moderatore della Comunità Pastorale 4 del Vicariato Bobbio- Alta Val Trebbia e Val d’Aveto- Oltrepenice.

Con atto Vescovile del 20 settembre 2021, don Domenico Pascariello, parroco di Alseno (PC) è stato nominato anche parroco della parrocchia di San Biagio Vescovo, in Castelnuovo Fogliano, comune di Alseno (PC) nell’ambito della Comunità Pastorale 6 del Vicariato Val d’Arda. Inoltre gli è stato conferito l’incarico di Moderatore della Comunità Pastorale Medesima.