Campagna “Io non rischio”, in prefettura approfondimento per affrontare le emergenze

Nell’ambito delle iniziative della campagna informativa “Io non rischio” prevista per il prossimo 24 ottobre, nella mattina del 21 ottobre si è tenuta in videoconferenza un incontro informativo e di sensibilizzazione con i rappresentanti delle strutture operative del territorio e con i sindaci della provincia per approfondire alcune tematiche di Protezione Civile.

Il Prefetto Daniela Lupo, all’apertura dei lavori, ha evidenziato la finalità dell’iniziativa volta a favorire una maggiore consapevolezza dei rischi naturali e antropici, la condivisione delle attività di pianificazione della protezione civile, la circolarità delle informazioni, il più responsabile comportamento in caso di emergenza e, più in generale, la cultura della prevenzione. L’ing. Capuano, Responsabile del Servizio Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza e il dott. Marchi dell’Agenzia Regionale di protezione civile hanno affrontato il tema de “La recente direttiva nazionale sulla pianificazione di protezione civile ai vari livelli territoriali e l’aggiornamento dei piani comunali di emergenza in provincia di Piacenza”, sottolineando anche possibili aspetti per rafforzare la risposta del sistema in caso di emergenze di protezione civile mentre l’Ing. Baldini del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha relazionato su “L’organizzazione e i modelli di intervento dei Vigili del Fuoco in caso di emergenze idro-geologiche”.

L’incontro, che è stato particolarmente partecipato, è stato un utile momento di confronto e di sensibilizzazione anche sulle recenti “Raccomandazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni di frana e alluvione durante la stagione autunnale 2021” con approfondimenti operativi che hanno riguardato il tema della qualità delle comunicazioni, dell’informazione e del coinvolgimento della cittadinanza, della gestione dei servizi di pubblica utilità. La documentazione e le slide presentate nell’incontro sono consultabili sul sito istituzionale della Prefettura (www.prefettura.it/piacenza)