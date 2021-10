Finale dei Campionati italiani U14, il Pettorelli conquista l’argento con Valentino Monaco

A Riccione, brillano anche Edoardo Franchi che si piazza ottavo e Andrea Bossalini undicesimo. Il Boss: “Risultati straordinari, bravi i ragazzi. Grazie al lavoro di maestri e istruttori la scherma biancorossa si posiziona ai vertici”

Il Pettorelli torna dai campionati italiani Under 14 con lo splendido argento conquistato da Valentino Monaco nella spada. “Risultati straordinari per il Pettorelli che per poco non si è aggiudicato il titolo italiano”. E’ più che soddisfatto Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli, della conclusione dei campionati italiani, a Riccione, che hanno visto la scherma piacentina balzare ai vertici della scherma italiana.

Valentino Monaco

Valentino Monaco (categoria Giovanissimi) si è piazzato secondo nella finalissima di spada, persa per una sola stoccata, contro Lorenzo Ippoliti (Club scherma Roma). Ma nella stessa categoria – 145 gli atleti in gara – risalta anche l’ottimo undicesimo posto per Andrea Bossalini (Valentino e Andrea sono figli d’arte, seguiti da vicino dai papà e maestri Francesco e Alessandro). Andrea è stato fermato proprio da Ippoliti, che poi vincerà la finale. A brillare, inoltre, c’è anche l’ottava piazza – i primi otto sono in finale – raggiunta da Edoardo Franchi (categoria Maschietti) nella gara che ha visto in pedana ben 148 ragazzi da tutta Italia. Oltre a Bossalini e Monaco, i giovani sono stati seguiti anche da Cesare Masina. In totale, a Riccione, il Circolo biancorosso, ha partecipato con 17 atleti tra ragazzi e ragazze.

Edoardo Franchi

“Gli atleti sono stati bravissimi – commenta il Boss – e la scherma piacentina dimostra una continuità che lascia ben sperare. Un grazie, poi, va a tutto lo staff di maestri e istruttori che hanno permesso di raggiungere queste vette. Hanno svolto, e svolgono, un lavoro prezioso. Valentino ha disputato una grande gara, peccato che non abbia raggiunto l’oro per una stoccata contro un avversario forte, dopo che aveva eliminato altri due big della spada”. (nota stampa)