Canottieri Ongina, buona la prima: vittoria netta contro Policura Lagaris (0-3)

Inizia con tre punti e il sorriso l’avventura stagionale della Canottieri Ongina, subito protagonista in serie B maschile (girone C) grazie alla rotonda vittoria esterna di domenica 17 ottobre a Rovereto contro il Policura Lagaris. Tre a zero il risultato a favore della squadra di Gabriele Bruni, che bagna con un successo il suo ritorno sulla panchina giallonera. In Trentino, i suoi ragazzi hanno offerto una buona prestazione, dominando la scena nel primo e nel terzo set, mentre il secondo parziale è stato strappato ai vantaggi (25-27) dopo aver rimontato uno svantaggio di quattro lunghezze a metà frazione (16-12).

Le statistiche premiano la Canottieri Ongina soprattutto in attacco (59% di positività) e a muro, con 10 block vincenti contro i 3 del Lagaris. Top scorer della partita, l’opposto giallonero Henry Miranda, autore di 19 punti; in doppia cifra anche il centrale Bara Fall (11) e lo schiacciatore Daniel Bacca (10).

“Nella prima partita dell’anno – commenta coach Bruni – la voglia di far bene a volte può portare a esagerare, ma siamo stati bravi a iniziare bene nel primo set. Nel secondo parziale li abbiamo fatti un po’ rientrare in partita commettendo troppi errori (13, ndc); nonostante ciò, siamo stati bravi a rimanere attaccati con calma e con i dettagli, riuscendo ugualmente a portare in cascina la frazione. Nel terzo set siamo partiti più attenti nella fase break, sfruttando al meglio le occasioni create con il muro, fondamentale dove – oltre ai punti diretti – abbiamo toccato tanti palloni. Viceversa, dobbiamo sicuramente migliorare la battuta; ci sono stati momenti dove eravamo troppo fallosi ed è un’arma che potrebbe essere molto importante in altre partite. In ogni modo, sono arrivati tre punti che fanno morale; i valori non sono ancora assestati, ci sono tante situazioni ancora da sistemare e ora ci prepariamo per la prossima sfida”.

Sabato alle 18 a Monticelli debutto stagionale casalingo per la Canottieri Ongina contro un’altra formazione trentina, l’Unitrento Volley, seconda squadra del club di Superlega.

POLICURA LAGARIS-CANOTTIERI ONGINA 0-3

(17-25, 25-27, 19-25)

POLICURA LAGARIS: Frizzera 11, Calcinardi 3, Montermini 10, Lai 3, Deganello 3, Zanettin, Ferrari (L), Antoniazzi 3, Lorenzi 5. N.e.: Zanolli, Braito, Cazzola (L), Valkovets, Targa. All.: Gagliardi

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 10, De Biasi B. 5, Miranda 19, Caci 9, Fall 11, Ramberti 4, Cereda (L), Ousse, De Biasi M., Piazzi. N.e.: Paratici, Zorzella. All.: Bruni

ARBITRI: Biasin e Fichera

Risultati prima giornata serie B maschile girone C:

Policura Lagaris-Canottieri Ongina 0-3

Imecon Crema-Gabbiano Mantova 1-3

Miners-Radici Tv Cazzago 0-3

Unitrento Volley-Volley Cavaion 3-1

Ks Rent Trentino-Valtrompia Volley 3-2

Arredopark Dual Caselle-Mgr Grassobbio 2-3

Classifica: Canottieri Ongina, Radici Tv Cazzago, Gabbiano Mantova, Unitrento 3, Mgr Grassobbio, Ks Rent Trentino 2, Valtrompia Volley, Arredopark Dual Caselle 1, Volley Cavaion, Imecon Crema, Miners, Policura Lagaris 0.

Nella foto di Deborah Frittoli, la Canottieri Ongina protagonista a Rovereto