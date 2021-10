Carambola fra tre auto alle porte di Casaliggio: è accaduto sabato poco prima delle 20. Per ragioni ancora da chiarire tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. Un’Alfa, una Fiat Punto e un Seat sono venute a collisione all’altezza della curva di fronte al parcheggio dello stabilimento Steriltom. Tanto spavento ma nessun ferito. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e la Polstrada per i rilievi.

