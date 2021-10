“Cartaccia/Carta sacra”, alla libreria Bookbank la personale di Cirkus Vogler

Inaugura sabato 16 ottobre alle ore 18 alla libreria Bookbank di Piacenza la mostra personale di Cirkus Vogler “Cartaccia/Carta sacra”.

LA MOSTRA – Che cosa differenzia un pezzo di carta straccia da un’opera d’arte? A che punto smettiamo di considerarla cartaccia e iniziamo a darle dignità artistica? Cirkus Vogler recupera vecchi ritagli di riviste, li custodisce, li mette insieme elaborandoli e da essi crea nuove situazioni. Sono foto in bianco e nero che derivano da servizi e pubblicità, materiale che sarebbe sicuramente finito nel contenitore della raccolta differenziata, ma che nel lavoro di Vogler si anima di mistero ed eleganza. Donne bellissime si trasformano in creature ibride mischiandosi con elementi naturali, come le conchiglie, che rappresentano nell’iconografia religiosa simbolo di purificazione e di rinascita. L’oggetto-carta che si purifica attraverso l’intervento dell’artista per rinascere in qualcosa altro da sé, l’opera d’arte. Le figure di Vogler hanno un che di metafisico, fanno parte di pensieri misteriosi e non si rivelano mai del tutto. Sono parti di realtà nascoste allo sguardo distratto, che si rivelano invece a chi guarda attentamente. Sono realtà fuori contesto, legate da sottili fili che le trattengono dall’oblio. E la tecnica del collage permette di costruire le presenze e le assenze, per poi essere fissate nell’eternità dello scatto fotografico. Bianchi e neri senza mezzitoni, pieni di contrasti, dove la realtà si mischia con l’immaginazione per creare qualcosa di nuovo e inesplorato.

Cirkus Vogler inizia la sua esplorazione artistica con la pittura, per proseguire con la fotografia, prima analogica (camera oscura, foro stenopeico, polaroid, cianotipia gomma bicromata, carta salata, solarizzazione), successivamente digitale ( dall’alta definizione al lo fi) per approdare ad una forma personale di tecniche miste basata su collage realizzati con media eterogenei quali carta, foto vintage, materiali di recupero fotografici e iconografici. Vogler è stata assistente di Bruno Ceccobelli, ha partecipato a diverse personali e collettive tra le quali: Lunissanti art project Castelsardo (2012), Arte in Cossoine (2013), Marsciano Arte Giovani (2016), Spello Photo Fest (2016), “Lunacy” personale alla Biblioteca Villa Urbani di Perugia(2017), Fotografia europea Reggio Emilia (2018), Todimmagina(2019), Primavera fotografica Ostra (2019)

CIRKUS VOGLER Cartaccia / Carta sacra

a cura di Elisa Bozzi

Dal 16 ottobre al 13 novembre 2021

Libreria Bookbank – Via San Giovanni 4, Piacenza