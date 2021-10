Carte prepagate e conti virtuali, rischi ed opportunità: webinar con il Laboratorio Aperto

Proseguono i webinar dedicati alla “Cittadinanza Digitale”, partiti a febbraio 2021 in occasione dell’apertura dello sportello SPID presso il Laboratorio Aperto di Piacenza, con nuovi appuntamenti con l’intento di permettere ai cittadini di comprendere appieno le potenzialità dell’identità digitale e della diversità di servizi online ad essa collegati. Il webinar “Carte prepagate e conti virtuali: rischi ed opportunità” – in programma mercoledì 20 ottobre alle ore 15 e dedicato al tema dell’online baking e dall’attivazione di carte prepagate – guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo dei conti virtuali, analizzandone i rischi collegati quali il furto di dati e le truffe online ma anche le opportunità connesse quali i pagamenti digitali, il controllo in tempo reale delle spese e le varie iniziative come l’adesione al cashback.

L’incontro si terrà online sulla piattaforma Zoom e in diretta dalla pagina facebook Laboratorio Aperto Piacenza: le modalità di registrazione sono indicate sul sito www.laboratorioapertopiacenza.it. Per informazioni si può chiamare il numero 327.3210280, scrivere alla mail piacenza@labaperti.it, oppure consultare il sito www.laboratorioapertopiacenza.it. Seguirà un terzo appuntamento in programma mercoledì 24 novembre. Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione saranno comunicate nelle prossime settimane.