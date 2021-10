Cattolica, 16 nuove borse di studio per il dottorato Agrisystem

Nell’ambito del Programma operativo nazionale (PON) “Ricerca e innovazione” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il XXXVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca attivato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore è integrato con l’assegnazione di borse su posti aggiuntivi: sono 16 quelle destinate al dottorato per il Sistema agro alimentare Agrisystem, tutte finalizzate a tematiche Green.

I laureati che si candidano alle borse di studio del nuovo bando, si impegnano a svolgere un periodo di studio e ricerca presso un’impresa riferita alla borsa prescelta, per un periodo da 6 a 12 mesi. Ai 21 posti già disponibili per l’anno accademico 2021/22 (di cui 15 coperti da borse di studio), si aggiungono quindi 16 nuove posizioni: «Agrisystem, accreditata dall’Anvur, propone un percorso innovativo e unico nel panorama italiano. La Scuola attrae a Piacenza ogni anno i migliori laureati provenienti da diverse università italiane e straniere e assicura al 95% dei propri dottori di ricerca un’occupazione entro i primi 6 mesi dal conseguimento del titolo» sottolinea il prof. Paolo Ajmone Marsan, coordinatore del dottorato promosso dalle Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica di Piacenza.

«Le tematiche green rappresentano il focus principale delle nostre attività di formazione e ricerca: poter ammettere 16 nuovi giovani ricercatori, rappresenta un’opportunità per dare un contributo ancora più significativo allo sviluppo della ricerca di base ed applicata in tema di sostenibilità, con particolare riferimento all’ambito delle produzioni primarie e del food». Una ricerca molto apprezzata dalle aziende nazionali e multinazionali del settore agri food, che hanno creduto e credono nel dottorato per il sistema agroalimentare, mettendo a disposizione borse di studio per offrire a giovani neolaureati l’opportunità di un impiego qualificato