C’è il Südtirol ancora imbattuto per un Piacenza a caccia di riscatto

E’ un Piacenza a caccia di riscatto quello che viaggia verso Bolzano per affrontare il Südtirol nel turno infrasettimanale di campionato (mercoledì 20 ottobre, ore 18, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

I biancorossi sono chiamati a cancellare il brutto ko di domenica contro la Pro Sesto, arrivato al termine di una prestazione decisamente opaca. Serve cambiare rotta, perchè, al netto di diverse buone partite, il piatto piange: un solo successo in otto gara e una posizione di classifica al di sotto delle aspettative. E il prossimo impegno che attende la squadra di Scazzola si preannuncia tutt’altro che morbido: il Sudtirol, secondo in classifica, è ancora imbattuto e può contare su un reparto difensivo quasi imperforabile con una sola rete subìta in campionato. Il tecnico piacentino deve oltretutto rinunciare allo squalificato Cesarini e all’infortunato Stucchi, ma recupera Parisi dopo tre turni di stop.

“Quella di domenica non è stata una prestazione all’altezza, ma all’inizio di un campionato ci possono essere alti e bassi – l’analisi del mister -. Dobbiamo correggere gli errori commessi e cercare di non ripeterli già a partire dal match di domani, che sarà sicuramente una partita complicata visto che affrontiamo una delle due favorite per la vittoria del campionato, insieme al Padova. Inoltre il Südtirol non ha ancora preso goal in casa, subendone solamente due tra campionato e coppa. Dobbiamo pensare a noi e riuscire a fare una buona prestazione per far sì di potercela giocare ricordandoci che in questa categoria partite impossibili non esistono”.

I padroni di casa sono reduci da due 0-0 consecutivi: “La mia squadra deve continuare a fare il suo percorso e valorizzare questi due pareggi – le parole alla vigilia del tecnico Ivan Javorcic -, affrontiamo una squadra importante per la categoria, che ha qualità. Turnover? Vediamo, dipende tanto dalla disponibilità nei vari reparti”.

IN COPPA ITALIA IL 3 NOVEMBRE – Si giocherà il prossimo 3 novembre Modena-Piacenza Calcio, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio alle 15 al “Braglia” di Modena.