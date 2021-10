‘C’è un cadavere al Bioparco”, Veltroni presenta il suo nuovo giallo al palazzo Ghizzoni Nasalli

‘C’è un cadavere al Bioparco”, Walter Veltroni presenta il suo nuovo giallo al palazzo Ghizzoni Nasalli a Piacenza. L’iniziativa si terrà stasera, sabato 9 ottobre alle 21, in collaborazione con la libreria Feltrinelli. Modera l’incontro Alberto Fermi.

IL LIBRO – Dopo la felice soluzione del caso del bambino scomparso, il commissario Buonvino si gode la quiete ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell’amore. Ma è una tregua di breve durata: un cadavere abbandonato nel rettilario del Bioparco, il giardino zoologico della capitale, rappresenta una brutta gatta da pelare per il nostro eroe, che si dà il caso sia erpetofobico e provi un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il corpo di un uomo nudo dentro la teca dell’anaconda? E com’è finita nella pancia del gigantesco serpente la testa di quella persona? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra i quali il commissario e i suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo di risolvere quello che appare un vero e proprio rompicapo. Quasi ci trovassimo nel più intricato dei gialli di Agatha Christie, Buonvino dovrà dar fondo a tutto il suo acume e alle sue capacità deduttive per sbrogliare i fili di una complessa indagine in cui gli indizi scarseggiano e i sospettati abbondano, smascherando infine il colpevole.