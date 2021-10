Celebrazioni per i 900 anni della cattedrale, il 14 messa con il cardinal Zuppi

Celebrazioni per i 900 anni della cattedrale, al via il 14 ottobre le numerose iniziative promosse dalla Diocesi, che si intrecciano con il nuovo anno pastorale.

A presentarle il vescovo di Piacenza Bobbio, Adriano Cevolotto, insieme a don Paolo Cignatta, vicario episcopale per il coordinamento degli Uffici Pastorali, e a Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali.

Si inizia giovedì 14 ottobre in San Francesco, alle 17 e 30, con la presentazione della lettera pastorale del vescovo Cevolotto, per proseguire alle 20 e 30 in Duomo, con l’apertura vera e propria dell’anno giubilare, con la santa messa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. A seguire, inaugurazione del nuovo allestimento del museo Kronos e presentazione dell’innovativa app con contenuti storici e culturali, fruibile anche da persone con disturbi dello spettro autistico grazie alla collaborazione con la Matita Parlante.

“Alla costruzione della cattedrale parteciparono tutte le realtà produttive del tempo – ricorda il vescovo Cevolotto – una dimensione unitaria che oggi deve essere recuperata, a maggior ragione visto il periodo storico che stiamo attraversando. Oggi come allora abbiamo lo stesso desiderio di rinascita e di ripresa. Quello che ci aspetta è un anno importante, non solo per la nostra Diocesi, ma per tutto il contesto civile e culturale del nostro territorio. Per questo, lo slogan che è stato scelto per accompagnare l’anno pastorale, è “Dal lamento all’appello”: ascoltando noi stessi potremo cogliere nuove possibilità”.

“In quest’anno il richiamo ad essere comunità è importantissimo – aggiunge don Cignatta -, la nostra cattedrale non è solo uno scrigno che contiene tanti tesori. E’ chiesa madre, il luogo dove è posta la cattedra del vescovo, dove il popolo si unisce insieme e il centro della diocesi”. Durante l’anno verrà promosso anche il pellegrinaggio in cattedrale, alla domenica pomeriggio, per le comunità pastorali, dal 7 novembre al 15 maggio. Dopo l’arrivo in Sant’Antonino, ci si sposterà in Duomo per partecipare alle 18 e 30 alla celebrazione della messa presieduta dal vescovo.

Numerose anche le iniziative di carattere culturale in programma durante l’anno, la prima vedrà la presentazione del nuovo allestimento del museo della cattedrale, che cambierà nome e diventerà Kronos900, in omaggio alla ricorrenza, ha detto l’architetto Ferrari. Proprio il 14 verrà presentata anche la nuova app, con informazioni artistiche e culturali. Nuove tecnologie che consentiranno anche a persone affette da autismo di poter godere delle bellezze del museo, grazie ai contenuti messi a punto dall’associazione La Matita Parlante. Non solo: sulla facciata del museo verranno proiettate le immagini di don Ezio Molinari e Irene Triggia. Una gallery fotografica che rende omaggio alle bellezze del Creato.