Centrale di Caorso, domenica e lunedì verifica dei sistemi d’allarme

Sarà effettuata domenica 17 e lunedì 18 ottobre presso la centrale nucleare di Caorso (Piacenza) la prova dei sistemi di allarme dell’impianto.

Tale attività prevede l’attivazione del suono delle sirene per alcune decine di secondi in diversi momenti della giornata. Questa prova – riferisce Sogin – avviene periodicamente e rientra nel programma per le attività di verifica delle apparecchiature della centrale nucleare piacentina.