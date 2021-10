Chero, scontro e auto ribaltata. Donna al Pronto Soccorso

Poco dopo le 8 di giovedì 7 ottobre si è verificato un incidente a Chero di Carpaneto. Rimasta ferita in modo non grave una 45enne che era al volante di una Fiat Panda che, nello scontro con una Fiat Multipla, si è ribaltata su un fianco in mezzo alla strada.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Rovereto di Cadeo assieme al personale infermieristico del 118. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata condotta al Pronto Soccorso di Piacenza per accertamenti. Per la messa in sicurezza dell’auto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola D’Arda. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della Polstrada di via Castello.