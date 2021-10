Ciclismo, il VO2 Team Pink conclude la stagione con il Giro della Campania in Rosa

Ultimo impegno stagionale per il VO2 Team Pink, di scena nel week end al Giro della Campania in Rosa per le imprese”, breve corsa a tappe per Donne Open. Tre le “panterine” che saranno protagoniste in sella, tutte classe 2002 e dunque primo anno tra le “grandi”: si tratta della milanese Aurora Mantovani, della trentina Elisa Tonelli e della veneta Alice Capasso.

“Ci apprestiamo – le parole del direttore sportivo Stefano Peiretti – ad affrontare l’ultima competizione del 2021 con una formazione composta da tre atlete; nonostante ciò, ci presenteremo con la volontà di giocare un ruolo attivo nella corsa e di portare in alto i colori del VO2 Team Pink nell’ultima trasferta stagionale”. Il programma prevede domani (sabato) la cronoscalata individuale (10 chilometri e 900 metri) sulle rampe del Vesuvio, mentre domenica ci sarà la prova in linea Torre del Greco-Grumo Nevano di 115 chilometri mezzo, tra cui il Gpm di Monteforte Irpino a una quarantina di chilometri dalla conclusione.