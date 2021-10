Cinema Ritrovato, al Jolly 2 omaggio a Godard con A bout de souffle

Inizia stasera la nuova edizione della rassegna “Cinema ritrovato” al Jolly 2 di San Nicolò. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati del grande cinema d’autore, che rivive in sala finalmente senza limitazioni per quanto riguarda la capienza.

Stasera alle 21 tocca a Jean Luc Godard con A bout de souffle, con Jean Seberg e Jean Paul Belmond, film manifesto della nouvelle vague che festeggia – con un anno di ritardo – i 60 anni dalla prima uscita nelle sale.

Il 25 ottobre nuovo omaggio al cinema francese con Effetto Notte di François Truffaut, mentre il 25 novembre si cambia decisamente genere con Mulholland Drive di David Lynch.

Restano ancora definire le date delle prossime proiezioni, ma non le pellicole scelte: si passa da Vampyr di Carl Theodor Dreyer, a La Cosa di Nanni Moretti, per finire con Lo chiamavano Trinità di E.B. Clucher, pseudonimo di Enzo Barboni.