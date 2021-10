Circolazione limitata in via Venturini e in via Arata, le disposizioni per il 20 e il 21 ottobre

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire la realizzazione di opere edilizie in uno stabile, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 di giovedì 21 ottobre, in via Venturini a Piacenza è istituito il divieto di circolazione (con esclusione dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi operative del cantiere). All’incrocio tra via Venturini e Corso Vittorio Emanuele i veicoli provenienti dallo Stradone Farnese avranno l’obbligo di svolta a sinistra, mentre quelli provenienti da via Venturini avranno l’obbligo di svolta a destra (eccetto, in entrambi i casi, i veicoli autorizzati).

In via Arata, invece – informa ancora l’amministrazione -, nel tratto compreso tra le vie Ottolenghi e Foresti, per consentire il trasporto e il montaggio di una gru necessaria a un cantiere, dalle ore 7 alle ore 19 di mercoledì 20 ottobre (ovvero in caso di condizioni meteo avverse, dalle 7 alle 19 del giorno successivo, giovedì 21 ottobre) sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi operative del cantiere).