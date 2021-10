Colla chiude la carriera con l’oro a squadre nel Mondiale di Jesolo

Il piacentino della Yama Arashi – dopo il bronzo individuale – sale sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata. “Emozione pazzesca”

Non poteva chiudersi meglio la carriera nel kickboxing di Davide Colla, portacolori piacentino della Yama Arashi grande protagonista al Mondiale WAKO di Jesolo. Dopo il bronzo nella gara individuale di Point Fighting e l’annuncio del ritiro dal tatami (farà l’allenatore), l’azzurro classe 1995 si è tolto la soddisfazione di conquistare la medaglia d’oro nella gara a squadre con l’Italia, salendo sul gradino più alto del podio insieme a Simone De Vita, Davide Guffanti e Riccardo Albanese.

“Un’emozione pazzesca – commenta Colla – era l’unico titolo che mi mancava nei miei traguardi raggiunti e non potevo scegliere compagni di squadra migliori per questa avventura: ne parlavamo insieme nei giorni scorsi, ricordavo la vittoria 2018 all’Europeo. E’ stato proprio bello, tutti sono stati grandiosi; per me, inoltre, chiudere la carriera sfidando e battendo uno dei migliori atleti al mondo come Bailey Murphy è stato un qualcosa che sembra la classica ciliegina sulla torta. Sono veramente contento”.

Il cammino dell’Italia è iniziato negli ottavi di finale con la netta vittoria a scapito della Svizzera, battuta 23-12. Nei quarti, gli azzurri hanno superato 19-7 il Messico, approdando così in area medaglia. Ad attendere la formazione italiana, l’Ungheria mentre dall’altra parte del tabellone si sfidavano Stati Uniti e Grecia. Gli azzurri hanno liquidato 14-4 i magiari, mentre gi statunitensi hanno dovuto sudare per superare di una lunghezza i greci (17-16). Infine, l’epilogo trionfale per l’Italia a scapito degli Stati Uniti (21-17) con la conseguente medaglia d’oro.

Nella foto (Antonio Cerbone/FK) Davide Colla portato in trionfo dagli altri azzurri

Le congratulazioni di Patrizia Barbieri a Davide Colla, neo campione del mondo a squadre ai mondiali di kickboxing

“E’ uno straordinario successo che nel premiare ancora una volta il talento di Davide, mette il più prestigioso sigillo a una carriera intensa, ricca di vittorie e soddisfazioni, che ci hanno riempito di orgoglio.” Così il sindaco Patrizia Barbieri ha voluto rivolgere a Davide Colla e ai compagni di squadra, le congratulazioni anche a nome dell’amministrazione per “l’emozionante conquista del titolo mondiale di kickboxing”.

“Le grandi qualità, la determinazione e la passione che Davide, insieme ai suoi tecnici e collaboratori, ha saputo esprimere in questi anni – aggiunge il Sindaco – sono la migliore garanzia di altre soddisfazioni e successi nella sua nuova entusiasmante carriera da allenatore”.