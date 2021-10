Colpito dall’albero che stava tagliando, ferito 64enne.

E’ accaduto nel pomeriggio del 12 ottobre a Trevozzo (Alta Valtidone), in località Molino Noce del Gallo. Secondo quanto si è appreso, tutto è successo mentre l’uomo stava effettuando lavori di potatura in un terreno di sua proprietà. Scattato l’allarme, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, sul posto insieme all’elisoccorso decollato da Parma. Dopo le prime cure, l’uomo, che ha riportato diversi traumi, è stato condotto all’ospedale di Piacenza in codice giallo.