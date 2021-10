Colto da malore: 50enne rianimato con il defibrillatore

Momenti di grande apprensione nella mattinata di domenica a Pontenure per un 50enne colto da un improvviso malore.

E’ accaduto intorno alle 10 in via Marconi, quando l’uomo si è sentito male, accasciandosi a terra. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica di Roveleto ed è stato attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma e atterrato nella zona del campo sportivo del paese. Gli operatori hanno praticato le manovre di rianimazione applicando il defibrillatore: l’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale di Piacenza, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.