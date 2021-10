Come il Bitcoin ha trasformato il mondo digitale?

In questo articolo andremo a scoprire come bitcoin ha influenzato il mondo digitale fin da quando è nato e quali siano i suoi principali vantaggi e svantaggi.

STORIA DI BITCOIN

Innanzitutto, vediamo quando e come è nato bitcoin? Nel 2008 uno o più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto hanno creato il bitcoin. La loro identità non è mai scoperta. Hanno presentato il suo progetto agli esperti di crittografia e due mesi dopo la valuta era già operativa. Loro volevano creare un sistema di pagamenti in cui le transazioni sarebbero sicure, decentralizzate e senza intermediari, come banche e altre istituzioni finanziarie.

VANTAGGIO PRINCIPALE

Uno dei maggiori vantaggi di Bitcoin è la tecnologia blockchain – a volte tradotta in italiano come ‘catena di blocchi’. Rappresenta un libro mastro che viene aggiornato ogni 10 minuti. Consiste di tutte le transazioni compilate in un blocco che viene poi infilato in una catena insieme con altri blocchi che hanno informazioni sulle transazioni. Il bello è che questo libro mastro è distribuito a tutti gli utenti e la loro identità non viene mai svelata. Questo libro mastro fa il monitoraggio delle transazioni in modo tale da prevedere diverse frodi. Per esempio, un utente non può vendere i bitcoin che già aveva venduto in quanto il sistema andrà a scoprirlo e non glielo permetterà.

Prima di aggiungere il blocco alla catena la transazione deve passare il processo chiamato ‘mining’. Esso significa che i computer che sono dentro la rete di bitcoin devono risolvere un compito complesso. Quello che lo risolve primo avrà la possibilità di aggiungere il blocco alla catena. Come il premio ricevono i bitcoin. In totale ci sono 21 milioni di bitcoin che possono essere ‘scavati’. E questo ci porta al suo primo svantaggio.

SVANTAGGIO PRINCIPALE

Come abbiamo menzionato, ci sono 21 milioni di bitcoin. Quindi uno dei principali svantaggi è che si tratta di una risorsa limitata, a differenza dei soldi tradizionali. In teoria, la comunità potrebbe mettersi d’accordo e aumentare questo limite però non sarebbe una decisione popolare.

COME HA CAMBIATO IL MONDO DIGITALE

Come menzionato, bitcoin ha molti vantaggi come abilitazioni delle transazioni sicure, eliminazione degli intermediari e il sistema che non rileva le informazioni dei consumatori. Bitcoin ha influenzato il mondo digitale così tanto che anche i brand famosissimi come Apple, Reddit, Expedia e WordPress lo accettano con un metodo di pagamento valido. Inoltre, bitcoin fa uno sforzo di inserirsi a cavallo tra la moneta fisica (come contanti) e la moneta elettronica. Bitcoin cerca di combinare il meglio di tutte e due le monete – la riservatezza che l’utente ha con i contanti e il pagamento a distanza che gli dà la carta di credito. Quando usiamo i contanti, l’identità del posessore non si può sapere mentre uno dei svantaggi è che non possiamo pagare online. Invece, quando usiamo la carta di credito, si conservano tutte le tracce delle transazioni però, d’altra parte, ci consente di pagare online. Bitcoin allo stesso tempo garantisce la riservatezza e dà la possibilità di effettuare delle transazioni online.

BITCOIN COME L’ORO DIGITALE

Sono tutti i due risorse scarse e inalterabili. Uno dei modi in cui bitcoin ha cambiato il mondo digitale è che adesso non abbiamo solo l’oro fisico ma anche l’oro digitale. In che modo sono simili? Non sono soggetti a iperinflazione a causa delle emmissioni eccessive, sono decentralizzati e il rischio di perdere valore come con i soldi tradizionali è al minimo.

Una cosa è sicura – a prescindere dal fatto se state pensando di acquistare bitcoin oppure già siete esperti in negoziare bitcoin – questa criptovaluta ha cambiato il mondo digitale una volta per sempre. Ha reso possibile avere un certo ‘magazzino’ del valore digitale che non è possibile copiare, manipolare o distruggere. L’unica cosa da riflettere bene adesso è dove comprare bitcoin. Anche se bitcoin ha influenzato il mondo digitale in modo positivo, d’altra parte ha portato allo sviluppo di moltre truffe online per cui si deve essere molto attenti quando accediamo alla rete per comprare bitcoin con la carta di credito. Molti hanno ancora paura di comprare bitcoin però se compariamo il valore bitcoin di oggi e il suo valore di 0.08 dollari statiunitensi dal 2010 arriviamo alla conclusione che trading di bitcoin è più che fruttifero.

Per concludere, diciamo che bitcoin è la moneta che ha conquistato il mondo digitale e rappresenta quasi una corsa all’oro. Ha cambiato i ritmi nel mondo digitale globale e questo cambiamento è ormai inarrestabile.