Comunali 2021, Lega “Centrodestra ha predominato, ora la sfida passa a Piacenza”

Nota stampa

La Lega di Piacenza esprime soddisfazione per i risultati delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: “Il centrodestra, guidato dalla Lega, si è dimostrato ancora una volta predominante nella nostra provincia. I due comuni più grossi al voto, Fiorenzuola e Rottofreno, hanno visto una netta vittoria del centrodestra unito, grazie al buongoverno negli anni precedenti, sintomo che i cittadini hanno apprezzato il buonsenso che ha caratterizzato le amministrazioni uscenti. L’importante sfida di Cortemaggiore con Luigi Merli Sindaco – prosegue la nota a firma dei responsabili enti locali Luca Zandonella e Giampaolo Maloberti – è stata vinta in maniera netta, segno che i magiostrini hanno ben capito la situazione che si era venuta a creare e hanno premiato la nostra lista, anche con le tante preferenze personali dei candidati della Lega. Importante inoltre la riconquista di Gropparello, con la determinante presenza di 4 esponenti leghisti, di cui 3 eletti. Nei pochi casi dove invece non siamo riusciti a vincere – termina la nota – faremo tesoro dei nostri errori per ripresentarci ancora più forti nelle prossime elezioni. Ora la sfida più importante passa a Piacenza, dove sarà molto importante riconfermarsi per un altro mandato. Buon lavoro a tutti gli eletti”