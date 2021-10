Con la Pro Sesto è caccia ai tre punti per il Piace (DIRETTA dalle 17,30)

PIACENZA – PRO SESTO 0-0 (in campo dalle 17,30)

Dopo la parentesi della sosta dovuta al rinvio della gara con la Juventus U23, il Piacenza torna al Garilli contro la cenerentola del girone A, la Pro Sesto, con fischio d’inizio alle 17,30.

Il primo di una serie di sette impegni per i biancorossi da qui al prossimo 7 novembre tra campionato e Coppa Italia di categoria. La Pro Sesto non ha ancora vinto un match in questa prima parte di torneo e con quattro gol segnati, quello dei biancocelesti è il secondo peggior attacco del torneo.

Rosa quasi al completo per mister Scazzola, che per la partita odierna dovrà rinunciare esclusivamente allo squalificato Parisi.

Queste le probabili formazioni:

PIACENZA (3-5-2): Stucchi; Marchi, Codromaz, Armini; Gonzi, Corbari, Suljic, Bobb, Giordano; Cesarini, Dubickas. A disp: Pratelli, Libertazzi, Nava, Tafa, Angileri, Burgio, Simonetti, Marino, De Grazia, Lamesta, Rabbi, Spini, Gissi. All: Cristiano Scazzola

PRO SESTO (4-5-1): Del Frate; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Della Giovanna; Ghezzi, Gattoni, Brentan, Cerretelli, Scapuzzi; Capogna. A disp: Bagheria, Giubilato, Lucarelli, Marzupio, Mazzarani, Parrinello, Capelli, Marchesi, Buongiorno, Ferrero, Grandi, Motta. All: Simone Banchieri

ARBITRO: Matteo Centi di Terni