Pontenure, una Fiat 500 L, condotta da un settantenne, è finita nel canale dalla parte opposta della carreggiata.

È successo poco dopo le 11 di mercoledì 6 ottobre lungo la via Emilia Parmense, appena fuori da Pontenure, all’altezza di Ponte Riglio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Pontenure, l’uomo alla guida, diretto a Cadeo, avrebbe sbandato sulla sinistra, invadendo la corsia opposta e andando a finire nel canale al margine della strada. È stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Roveleto di Cadeo e dal personale infermieristico del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti. Per mettere in sicurezza l’auto incidentata è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza.