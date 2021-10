“Concerto per S. Franca” Il 28 ottobre torna a cantare il Coro Farnesiano

Tornano a cantare, con il “Concerto per S. Franca”, le tre formazioni del Coro Farnesiano dirette dal Maestro Mario Pigazzini, dopo il periodo di restrizioni dovute alla pandemia

L’evento avrà luogo giovedì 28 ottobre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Franca – zona Farnesiana – e “vuole essere un momento di ringraziamento alla parrocchia di S. Franca – spiegano gli organizzatori – e al parroco Don Maurizio Noberini che grazie alla sua disponibilità e cortesia ha permesso al Coro Farnesiano, ospitandoci nella sua parrocchia , di riprendere a cantare mantenendo tutte le distanze di sicurezza previste dalle linee guida”. Il programma prevede un percorso musicale nei canti di lode e di preghiera che, iniziando da “Lodate Dio” di Padre Giovenale Ancina, passerà alle note di “O Let Me in Accepted Hour” di Joseph Haydn, e ancora dai “Cantique de Jean Racine” e “Ave Verum” del compositore francese Gabriel Faure, al canto di benedizione irlandese “Irish Blessing” dell’inglese Bob Chilcott. Seguiranno celebri pagine corali per voci femminili come la “Salve Regina” e il “Magnificat” del compositore spagnolo Javer Busto e il mottetto “Tota pulcra es” di Maurice Duruflé, composto attorno alla melodia del canto gregoriano Canticum canticorum.

Completano il programma i canti di preghiera “O Jesu dulcissime” di Franchino Gaffurio per coro misto a quattro voci, “Notre Pere” del già citato Maurice Duruflè, “If ye love me” del compositore inglese Thomas Tallis e, Di Luigi Molfino, “O sacrum convivium” per coro misto a quattro voci. A conclusione del concerto tutti i tre cori insieme eseguiranno di Sergej Rachmaninov “Bogoroditse Djevo” per coro misto a otto voci. L’ingresso al concerto è gratuito. Sarà necessario esibire il green pass e indossare la mascherina

“Si ricorda – spiega il Coro Farnesiano – che sono riprese, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza sanitaria, oltre alle attività musicali delle tre compagini corali, anche le attività didattiche scuola di musica rivolte sia ai bambini che agli adulti. La scuola del Coro Farnesiano è “Scuola di musica riconosciuta per l’anno scolastico 2021/2022 con determinazione n. 7824 del 30.04.2021 del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia -Romagna, di cui alla DGR n. 2254/2009 e successive modificazioni.” Tutti i corsi si svolgono presso la sede del Coro Polifonico Farnesiano -Via Stradella, 43 – Piacenza Per qualsiasi informazioni, potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica: info@corofarnesiano.it, oppure telefonare a: 3392238771 e visitare il sito www.corofarnesiano.it”.