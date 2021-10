Controlli antidroga dei carabinieri, tre persone segnalate alla prefettura di Piacenza in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Si tratta di cittadini italiani, con precedenti specifici.

E’ il bilancio dell’attività svolta dal comando provinciale dell’Arma. Nella serata del 7 ottobre, nel Comune di Gragnano Trebbiense, un giovane di 19 anni, controllato mentre era in auto, è stato trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana. A Castelsangiovanni nel pomeriggio, i militari hanno fermato un un 49enne in bicicletta. L’uomo, pregiudicato, ha consegnato spontaneamente un involucro con 10 grammi di hashish. Infine a Pontenure, in serata, è stata fermata un’auto lungo la provinciale, con a bordo due persone: il passeggero, un 39enne con precedenti penali, ha subito consegnato ai carabinieri due grammi di eroina.