Controlli dei Nas nelle mense ospedaliere, rilevate non conformità a Piacenza

Verifiche dei carabinieri dei Nas nelle mense ospedaliere: rilevate “non conformità” in quella di Piacenza e Ausl sospende il servizio.

Una nota diffusa dal Nucelo anti sofisticazione dell’Arma dei carabinieri spiega che oltre 300 militari di 12 Nas del Centro Italia hanno svolto verifiche e accertamenti sulla ristorazione collettiva presso 119 mense ospedaliere controllando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali di preparazione dei pasti, la correttezza della gestione e conservazione degli alimenti, il rispetto delle norme contrattuali degli appalti e delle posizioni di impiego delle maestranze, oltre che delle misure anti-Covid.

Complessivamente i militari hanno rilevato carenze igienico-sanitarie e strutturali presso 43 siti, riscontrando in particolare in due casi – a Roma e a Piacenza – gravi non conformità che determinavano l’adozione da parte delle Asl competenti del provvedimento di sospensione temporanea delle attività di confezionamento e sporzionamento dei pasti (successivamente assicurate da altro punto cottura autorizzato).

IN AGGIORNAMENTO