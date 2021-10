Controlli Green pass nei pubblici esercizi, 11 sanzioni e 7 locali ‘segnalati’ da carabinieri e Nas

Prosegue la campagna di controllo da parte dei Carabinieri NAS sul rispetto dell’obbligo del green pass per l’accesso a determinate categorie di attività e servizi, rivolgendo particolare attenzione verso i settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze.

Un’attività di controllo estesa anche a Piacenza e provincia, con i militari della stazione di Piacenza principale e Levante in supporto ai colleghi del Nas di Parma. In tutto sono state controllate 82 persone ed elevate 11 sanzioni, per l’ammontare di 4400 euro. Sette invece le segnalazioni amministrative nei confronti di locali piacentini, nei quali sono stati trovati clienti non in regola con il green pass. In questi casi, toccherà alla Prefettura decidere se sanzionare o meno, oltre all’importo delle multe.