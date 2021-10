Copia a grandezza naturale della Sacra Sindone esposta in San Savino

A Piacenza sarà esposta una copia della Sacra Sindone in scala 1:1 per dar modo ai visitatori di poterla osservare con più tempo rispetto alla vera, e in luoghi e momenti diversi rispetto alle ostensioni ufficiali. Grazie ai Templari Cattolici e a Don Alphonse Lukoki, sarà visibile in San Savino dalle ore 16 alle 19 di sabato 16 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 di domenica 17.

La Sindone è la più importante reliquia esistente; come è noto, l’originale è custodito nel Duomo di Torino. L’interesse dei Templari per la Sindone risale al XIII secolo, quando gli antichi monaci guerrieri la custodirono in segreto per 150 anni, dopo averla acquistata da nobili francesi, per i quali probabilmente faceva parte del bottino dell’assedio di Costantinopoli. I Templari moderni, oltre a diffonderne il culto, collaborano con alcuni studiosi dell’Università di Padova che ne sostengono l’autenticità. “Sarà l’occasione – spiegano i Templari Cattolici – per visitare anche la splendida chiesa dedicata a San Savino e i suoi mosaici e per contemplare i segni della passione di Nostro Signore”.