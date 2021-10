Cortemaggiore, Filippo Rossi (Buona Destra) sostiene la civica ‘Mario Fantini sindaco’

Filippo Rossi, leader della Buona Destra, ha partecipato a Cortemaggiore all’incontro per sostenere la “Lista civica Mario Fantini sindaco” e la candidata di Buona Destra a consigliera comunale, Alessandra Fili.

“Chi fa politica seriamente – ha affermato Rossi – non usa le persone, ma le serve. Fra i tanti insegnamenti della tragedia del Covid c’è quello che una buona politica è vitale per il bene della comunità. La propaganda non risolve i problemi”. (nota stampa Buona Destra)