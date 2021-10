Corto circuito nel garage del Raineri Marcora, mezzi danneggiati

Incendio nel tardo pomeriggio di domenica 3 ottobre nel garage dell’Istituto agrario Raineri Marcora. Un corto circuito la probabile causa, ad accorgersi delle fiamme un residente che abita nei pressi del campus che ha fatto così scattare l’allarme e l’arrivo dei vigili del fuoco.

L’incendio si è sprigionato all’interno del garage che ospita diversi mezzi supporto dell’attività della scuola, un istituto superiore che, affianca l’attività didattica quella pratica e concreta rappresentata dall’azienda agricola e anche dall’attività di catering dell’istituto alberghiero. Ad essere danneggiati dalle fiamme un pullmino da otto posti, un camioncino refrigerato per il catering, e un camion.

La preside dell’istituto Teresa Andena a chiesto l’intervento di un tecnico dell’amministrazione provinciale competente per quanto riguarda l’edilizia scolastica superiore, per chiedere il supporto necessario per poter attivare almeno in parte l’impianto elettrico, per consentire la mungitura delle trenta vacche da latte presenti nell’azienda vicino al campus.