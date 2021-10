“Covid: aumento casi non banale, ma ricoveri al 3%. Il virus resta molto pericoloso”

“C’è un aumento dei casi non banale, anche se non esponenziale. Oggi viaggiamo sui 300-350 casi positivi al giorno, lo scorso anno di questi tempi ne avevamo quasi 1500”.

E’ stato l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, a fare il punto sulla situazione epidemiologica in Emilia Romagna, a margine di un evento al Policlinico Sant’Orsola di Bologna. L’aumento dei casi, ha sottolineato Donini, grazie alle vaccinazioni non si riflette sulle ospedalizzazioni: “Ad oggi – ha spiegato – siamo ad un livello di saturazione dei reparti di terapia intensiva intorno al 3%, lo stesso per i reparti Covid. Ancora una volta si conferma che la stagione novembre-marzo sarà quella probabilmente più impegnativa, ma la via d’uscita è la vaccinazione”.

“Non bisogna scherzare con il fuoco – rimarca Donini -, il Covid uccide e resta un virus molto pericoloso”.