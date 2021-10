Csi, a Spazio 4.0 tre pomeriggi sportivi gratuiti per ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Divertirsi all’aria aperta, in movimento, imparando alcuni sport “insoliti”: riprende a Spazio4.0 l’iniziativa di CSI, il Centro Sportivo Italiano, con tre pomeriggi sportivi gratuiti rivolti a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

Il lunedì, martedì e giovedì dalle 15 alle 17, sotto la guida di istruttori professionali, sarà possibile sperimentare badminton, tamburello, street racket e tennistavolo e, novità introdotta da settembre 2021, offball, hockey su prato e tiro con l’arco, tutti da scoprire. Quelli più noti sono sicuramente il tennistavolo, anche conosciuto come “ping pong”, e il badminton: chiamato anche “volano”, gioco che ricorda il tennis ma con una palla “piumata” che va colpita al volo e rimandata all’avversario. Poi il tamburello, un gioco risalente addirittura agli antichi romani, che prende il nome dallo strumento che si usa per colpire la palla. Anche lo street racket ricorda il tennis, ma è praticabile anche sull’asfalto disegnando un campo rettangolare di 3 zone in cui agli estremi ci sono due aree per i giocatori e al centro uno spazio segnato con una X che rappresenta la rete. E ancora, le novità di settembre 2021: l’offball, gioco che non prevede alcun contatto fisico con gli avversari in cui viene premiato chi sa lanciare e afferrare la palla, colpendo gli avversari e schivando tiri mirati, o l’hockey sul prato, uno degli sport dilettantistici più diffusi, di cui si hanno tracce in ogni civiltà e in ogni continente sotto forma di dipinti, sculture, decorazioni di oggetti o racconti mitici di sport di “bastone e palla”. Infine, il tiro con l’arco, attività sportiva che richiede doti di destrezza, precisione e rapidità, in cui si eseguono movimenti armonici e si affinano pazienza e concentrazione.

Il progetto nasce dalla collaborazione con il Comune di Piacenza e la Regione Emilia Romagna, grazie alla vittoria del bando da parte del CSI, che seguendo le linee guide si propone di avvicinare all’attività fisica tanti ragazzi che al momento non praticano nessuno sport, favorendo l’aggregazione tra i ragazzi e combattendo, insieme alle famiglie stesse, la “dispersione sportiva”. Le attività sono condotte in sicurezza e rispettando le distanze indicate dalla normativa anti-Covid. Per iscriversi, è sufficiente presentarsi con un genitore nei giorni e orari previsti per l’attività sportiva.

Per info: CSI segreteria@csipiacenza.it – www.csipiacenza.it

Spazio 4.0 spazio4piacenza@gmail.com | www.comune.piacenza.i/spazio4 | Pagina Facebook Spazio4 Piacenza | Account Instagram @spazio4piacenza