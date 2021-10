Cultura tecnica in mostra all’ex Chiesa del Carmine, due giorni dedicati alla formazione

Il Festival della Cultura tecnica, la rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale, è giunto al quarto anno. Inaugurazione ufficiale, nell’ex Chiesa del Carmine a Piacenza, con la vice presidente della Provincia, Paola Galvani, la vice sindaco Elena Baio e i rappresentanti del mondo scolastico. L’obiettivo è di promuovere una scuola e una società all’altezza delle sfide che verranno, in collaborazione con altre realtà della Regione Emilia Romagna.

La Provincia di Piacenza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico ed il Comune di Piacenza, ha coinvolto e coordinato una rete di soggetti pubblici e privati per realizzare gli eventi del ricco calendario piacentino: eventi che si sono tenuti, per lo più, in via telematica, con la partecipazione di 180 classi, per un totale di circa 3.500 studenti. Per due giorni (venerdì 22 e sabato 23 ottobre), al Laboratorio Aperto di Piacenza nell’ex Chiesa del Carmine di Piazza Casali, sarà possibile (dalle 8,30 alle 13) fare un viaggio istruttivo e divertente nel mondo della tecnica e della scienza: scuole secondarie di I e II grado del territorio piacentino, centri di formazione professionale e Laboratorio Aperto Piacenza, ai rispettivi desk, mostreranno al pubblico i loro progetti e le loro invenzioni. Dimostrazioni, giochi ed esperimenti offriranno l’occasione di capire come tecnica e scienza potranno contribuire ad un’istruzione di qualità.