Da lunedì lavori di ammodernamento alla rete elettrica di Pianello e Alta Val Tidone

Al via lunedì 25 ottobre i lavori di potenziamento della rete elettrica ad opera di E-Distribuzione (Gruppo Enel) nei comuni di Alta Val Tidone e Pianello, in provincia di Piacenza, “finalizzati a rendere gli impianti più efficienti, affidabili per un servizio elettrico continuativo e di qualità per i cittadini”.

L’azienda elettrica ha pianificato un piano di interventi finalizzati al rinnovamento tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche della cabina secondaria situata in località Rivoltini, con l’obiettivo di poter telecontrollare da remoto una porzione di rete e rendere più veloci le operazioni di ripristino del servizio elettrico in caso di eventuali guasti. Gli interventi richiedono una interruzione temporanea del servizio, che E- Distribuzione ha programmato lunedì 25 ottobre dalle ore 9 alle ore 17. Informate le Amministrazioni comunali e tutti i clienti, coinvolti nei lavori, attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. I tecnici di E- Distribuzione contano di limitare i disagi riducendo, per quanto possibile, i tempi di interruzione del servizio.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.