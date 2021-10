Lezioni al via nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza per il nuovo corso di laurea magistrale in medicina in lingua inglese a ciclo unico dell’Università di Parma.

Un percorso accademico di primo livello che coinvolgerà 100 studenti, molti dei quali giunti a Piacenza da varie parti del mondo. Nella mattinata del 18 ottobre si sono tenute le prime lezioni, per il momento alla presenza di pochi studenti. L’esito del test di ingresso – diverso da quello del corso ‘tradizionale’ di medicina – è stato diffuso solo nei giorni scorsi, e molti ragazzi devono ancora raggiungere la nostra città.

Inoltre tra i primi problemi che i giovani fuori sede si stanno trovando ad affrontare c’è quello della ricerca dell’alloggio, in una città storicamente non a vocazione universitaria. Significativo, in tal senso, l’appello di una studentessa su un gruppo Facebook. “Come me – scrive in un post – ci sono tantissimi altri studenti fuori sede che non riescono a trovare nessun appoggio neanche temporaneo, dato il “tutto esaurito”. Ho provato a chiamare anche le agenzie immobiliari, ma senza successo”. La studentessa, in un commento sotto il post, ribadisce come nella sua stessa situazione si trovino “tantissimi ragazzi” “credo almeno una cinquantina”.