Deve scontare oltre 4 anni di carcere, arrestato 57enne. A mettere a segno l’operazione, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato l’uomo, pregiudicato, in ottemperanza al provvedimento di unificazione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione, emesso alcuni giorni fa dal Tribunale di Piacenza.

L’uomo, residente a Carpaneto ma di fatto senza fissa dimora, è stato ritenuto responsabile di di atti persecutori commessi dal dicembre 2011 al marzo 2012 in Piacenza, molestia e lesioni personali aggravate commesse dall’ottobre 2007 al settembre 2008 in Carpaneto Piacentino, minaccia aggravata commessa il 17 e il 22 novembre 2013 e il 1 dicembre 2013 e tentata estorsione commessa dall’ aprile a novembre del 2015 in Carpaneto Piacentino.

Non è stato facile per i militari del Nucleo Investigativo eseguire il provvedimento, perché l’uomo nell’ultimo periodo non viveva più nel suo indirizzo di residenza. Ma dopo un’attività investigativa, i carabinieri sono riusciti ad individuare il 57enne nella zona industriale di Piacenza e a fermarlo.

Espletate le formalità di rito in caserma, il pregiudicato è stato così associato alla casa circondariale Le Novate di Piacenza, dove deve scontare 4 anni, due mesi e 15 giorni di carcere.