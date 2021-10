Domani il convegno sulla legge quadro sulla disabilità col ministro Stefani

Lunedì 18 ottobre dalle ore 15 si terrà presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico il Convegno organizzato dalle Sezioni piacentine dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dall’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati dal Titolo : “ Verso la legge quadro sulla disabilità. Eguali tra diseguali? ” . (SCARICA LOCANDINA)

Al Convegno prenderà parte anche il Ministro per le Disabilità Sen. Avv. Erika Stefani.

L’ Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia è un’Associazione senza fini di lucro, accreditata e riconosciuta presso il Consiglio Nazionale Forense. Tra gli obiettivi prevalenti dell’Osservatorio rientrano la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale. L’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati) è una libera associazione di categoria, composta da avvocati e praticanti avvocati, apartitica e senza scopo di lucro e organizza, sia a livello locale che nazionale, attività scientifiche e culturali.

L’evento vede la collaborazione del Tribunale di Piacenza e del Comune di Piacenza e il patrocinio dell’ Ordine degli Avvocati di Piacenza, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Piacenza, Azienda USL di Piacenza, Ordine delle Professioni Infermieristiche di Piacenza e del Comitato Italiano Paralimpico.

Il Convegno sarà moderato dal Prof. Avv. Mauro Paladini, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’ Università di Brescia e vedrà in apertura i Saluti Istituzionali delle Autorità e gli interventi del Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Piacenza, del Presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza e della Presidente OPI. In occasione del Convegno Interdisciplinare si affronterà il tema della disabilità, rispetto al quale la situazione sanitaria ed economica in essere a causa del Covid-19 ha impattato in misura rilevante.

La Dott.ssa Marisella Gatti, Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Piacenza, svolgerà una presentazione del tema in generale, mentre il Prof. Avv. Alessandro Candido parlerà dei profili costituzionalistici della materia (con particolare riguardo al tema della ripartizione delle competenze in materia), affronterà l’argomento della presa in carico della persona con disabilità e del rapporto tra tutela dei diritti ed esigenze di bilancio. Il Dr. Franco Nardocci e il Dr. Corrado Cappa si soffermeranno sulla lettura della disabilità in una prospettiva non soltanto di carattere medico, ma soprattutto sociale, secondo il modello bio-psico-sociale, considerando la disabilità in una prospettiva multidimensionale. Dalle realtà del mondo dell’esclusione e dell’emarginazione all’affermazione della strategia e complessità del modello bio-psico-sociale. Il Dr. Nardocci analizzerà l’evoluzione del sapere scientifico e culturale verso una visione complessiva di integrazione delle competenze multidisciplinari e di raccordo delle diverse Istanze di Governo per corrispondere ai bisogni sanitari, educativi e sociali delle persone con disabilità.

Nella parte finale dell’intervento del Dr. Cappa si analizzeranno i dati piacentini e le attività nel PDTA Autismo.

Parteciperanno all’Incontro gli atleti Alberto Ramundo e Simone Boiocchi.

Nel corso del Convegno, interverrà in videoconferenza, l’Ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico Avv. Mattia Muratore.