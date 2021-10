Domenica di voto, urne aperte in otto comuni dalle 7 alle 23 LA GUIDA

Il voto per eleggere otto sindaci della provincia di Piacenza si celebra domenica 3 e lunedì 4 ottobre: in corsa ci sono 22 candidati con altrettante liste collegate. I seggi sono aperti domenica 3 ottobre 2021 dalle ore 7 alle 23 e lunedi 4 ottobre 2021 dalle ore 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizia subito dopo: l’affluenza verrà rilevata domenica alle 12, alle 19 e alle 23.

In sei centri, Agazzano, Cadeo, Cortemaggiore, Borgonovo, Gropparello e Rottofreno i contendenti saranno tre, mentre a Fiorenzuola e Gazzola la sfida sarà a due. In quattro casi si ricandidano i primi cittadini uscenti.

NORME ANTI COVID AI SEGGI -Per accedere ai seggi è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso (scrutatori e rappresentanti di lista). Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, devono essere previste aree di attesa all’esterno. Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà igienizzarsi le mani con il gel disinfettante. Completate le operazioni di voto, potrà essere fatta una ulteriore igienizzazione delle mani prima di lasciare il seggio.

Le misure e norme in tema sanitario previste per le consultazioni, sono sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it/elezioni, realizzato in collaborazione tra l’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale e l’Assemblea legislativa.

COME SI VOTA – Si vota con una sola scheda per eleggere sia il sindaco che i consiglieri comunali. Sulla scheda è già stampato il nome del candidato sindaco, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. A QUESTO LINK DELLA PREFETTURA TUTTI I FAC SIMILE DELLE SCHEDE ELETTORALI. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista o sul nominativo del candidato sindaco. Non è possibile votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga affiancata al simbolo della lista. Per i comuni compresi tra 5.000 e 15.000, si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso siano due, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Viene eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare per questi ultimi il 17 e 18 ottobre (ballottaggio). Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano. Una volta eletto il sindaco viene anche definito il consiglio: alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

CHI SONO I CANDIDATI – Agli elettori chiamati alle urne abbiamo proposto una piccola guida per conoscere da vicino i 22 candidati: basta cliccare sui nomi per aprire la relativa scheda con alcuni dati biografici e le risposte ad alcune domande uguali per tutti.

FIORENZUOLA: ROMEO GANDOLFI – DARIO MARINI RICCI

ROTTOFRENO: PAOLO BERSANI – PAOLA GALVANI – FRANCESCO NARDINO

BORGONOVO: PIETRO MAZZOCCHI – MONICA PATELLI – GUIDO GUASCONI

CORTEMAGGIORE: CLAUDIO COLOMBI – MARIO FANTINI – LUIGI MERLI

CADEO: MARICA TOMA – EUFRASIA GRAZIA LONGO – PAOLO EPIFANI

GROPPARELLO: CLAUDIO GHITTONI – LUIGI CAVANNA – ARMANDO PIAZZA

GAZZOLA: SIMONE MASERATI – FERDINANDO CALEGARI

AGAZZANO: MAURIZIO CIGALINI – DEA DE ANGELIS – ARRIGO MAESTRI