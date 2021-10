Domenica il Piace fa visita alla Pro Vercelli, ecco come acquistare i biglietti

Dopo il turno infrasettimanale contro la Juventus Under 23, in programma mercoledì 27 ottobre al Garilli, domenica 31 ottobre il Piace è atteso dalla trasferta sul campo della Pro Vercelli 1892. Il fischio d’inizio del match, valevole per la 12^ giornata di andata del campionato Serie C 2021/2021, sarà alle 14:30 presso lo stadio “Silvio Piola” di Vercelli. La società padrona di casa ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti, con la prevendita attiva dalle 17 del 26 ottobre presso il circuito Vivaticket.

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 (più d.d.p.). Sono disponibili anche i biglietti di Tribuna secondo le seguenti modalità:

Tribuna Laterale

Intero: 30€;

Ridotto: 25€;

Ragazzi 12-18, over 65

Bambini fino ai 12 anni. Vendita abbinata ad un biglietto ridotto o intero

(più d.d.p.).

Il club di casa comunica, inoltre, che i tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 30 ottobre e che il giorno gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. I biglietti saranno attivati ed acquistabili on line nel circuito Vivaticket con il servizio print@home sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita nella Provincia di Vercelli e su tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv