Sede Cgil aperta dopo l’assalto squadrista a Roma “Non ci facciamo intimidire”

“Non ci faremo intimidire dalla violenza fascista. Domenica a Roma per l’assemblea generale e sedi provinciali aperte in tutta l’Emilia-Romagna”

Anche la Piacenza del lavoro si mobilita in difesa della Cgil, oggetto di un attacco squadrista alla sua sede nazionale a Roma di Corso d’Italia, “un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere”, come ha detto il segretario generale Maurizio Landini. Già sabato sera, la Camera del Lavoro di Piacenza è presidiata da militanti e sindacalisti, mentre domenica 10 ottobre, sarà aperta e presidiata. Dalle ore 10 alle 12 è stata convocata davanti all’ingresso di Corso d’Italia, a Roma, l’Assemblea Generale aperta della Cgil nazionale e la Cgil di Piacenza informa che se le condizioni lo permetteranno, sarà possibile, per chi lo vorrà, partecipare attraverso uno streaming che verrà allestito in sala Mandela grazie al CeSi Cgil, il Centro Servizi informatici della Camera del Lavoro di Piacenza. Per ulteriori informazioni è consigliabile consultare la pagina Facebook della Cgil di Piacenza.

“Attaccare la sede della Cgil, come è avvenuto a Roma – recita una nota del sindacato regionale – da parte di squadracce fasciste, vuol dire attaccare il mondo del lavoro. E quindi attaccare la democrazia.

È già successo durante il ventennio fascista, e oggi come allora non ci faremo intimidire.

Domenica molti di noi saranno a Roma per partecipare all’assemblea generale convocata d’urgenza dopo le violenze di oggi.

E sempre domenica, in tutta l’Emilia-Romagna, le sedi provinciali della Cgil saranno aperte e presidiate dagli iscritti.

Non ci lasceremo intimidire e continueremo ad essere presidio di democrazia, partecipazione e libertà”.

Nel tardo pomeriggio di sabato 9 ottobre a Roma il corteo dei manifestanti contro il green pass da piazza del Popolo si è diretto sotto la sede nazionale della Cgil di via Po. Migliaia di persone si sono accalcate sotto le finestre del palazzo, tra cori e striscioni. “Nessuno può toglierci il lavoro che ci siamo conquistati onestamente e duramente” e “Landini dimettiti”, hanno urlato contro il segretario generale della Cgil.

Il gruppo di manifestanti, principalmente di estrema destra, dopo essere entrato nel palazzo e aver vandalizzato l’ingresso, è rimasto sulle scalinate dello stabile del sindacato. Tra gli autori della violenta irruzione, in alcuni video si vedono il leader nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore e quello romano Giuliano Castellino.

Intorno alle ore 18.15 i manifestanti sono stati sgombrati dal palazzo dalle forze dell’ordine e la situazione è tornata sotto controllo. Si attende l’arrivo della Polizia scientifica per i controlli del caso, mentre decine di militanti continuano ad arrivare per creare un presidio democratico intorno alla sede.