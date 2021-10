Dona la spesa, a Gragnano raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà

Gragnano, sabato 16 ottobre presso il supermercato Coop Alleanza 3.0 torna la raccolta benefica “Dona la Spesa”.

A promuovere l’iniziativa è il circolo Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) di Gragnano. “L’iniziativa – spiega Mcl – si propone di devolvere quanto raccolto (generi alimentari non deperibili) a enti caritativi, in questo caso alla parrocchia locale dedicata a San Michele Arcangelo, che consegnerà gli alimenti nel corso di una distribuzione mensile alle famiglie in difficoltà economica del territorio locale”. Gli organizzatori “fanno appello alla sensibilità di tutti gli uomini e donne di “buona volontà”, affinché mettano a disposizione un po’ del loro tempo a favore dell’iniziativa”.

“La giornata – precisa Mcl – si svolgerà nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del Covid 19”.