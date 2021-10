Due smartphone e auricolari sottratti al magazzino, 29enne arrestato sul fatto

Nella mattinata del 28 ottobre Castel San Giovanni, i carabinieri della Stazione locale con la collaborazione dei colleghi di Borgonovo Val Tidone hanno arrestato in flagranza di reato un operaio di 29 anni residente in provincia di Pavia per tentato furto aggravato.

I militari hanno accertato che il 29enne, al termine del proprio turno di lavoro presso il magazzino “Amazon” di Castello, è stato controllato all’uscita ed è stato trovato in possesso di uno smartphone “Oneplus 8t” del valore di 547 euro, privo della confezione e di un paio di auricolari wireless Apple Airpods, del valore di 125 euro, entrambi sottratti poco prima all’interno del magazzino.

A seguito della successiva perquisizione personale e dell’auto, l’operaio è stato trovato in possesso di un secondo smartphone del valore di 402 euro, privo della confezione. E’ stato sequestrato e sono in corso accertamenti volti a verificarne la provenienza. Il 29enne arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di via Beverora, in attesa di giudizio direttissimo al Tribunale di Piacenza.