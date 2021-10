Due tamponamenti lunedì mattina alle porte di Piacenza e il traffico va in tilt. Il primo incidente è uno scontro avvenuto sulla strada Agazzana, tra la Besurica e Vallera, intorno alle 7 . La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti della polizia provinciale di via Garibaldi; secondo una prima ricostruzione un’Audi A4, proveniente da Gossolengo e condotta da un settantenne, ha invaso la corsia opposta di marcia per scontrarsi con una Peugeot 307 che proveniva dalla città. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma il traffico ha subito rallentamenti per oltre un’ora, fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

Il secondo sinistro si è verificato poco più tardi, intorno alle 8 e 30, lungo la bretella che collega il ponte Paladini con la tangenziale cittadina, anche in questo caso un tamponamento senza feriti gravi. Per la messa in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati è stato chiuso il ponte dalla polizia locale.